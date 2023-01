Estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Capão Bonito em parceria com a Casa do Empreendedor e Sebrae, o novo “CENTRO DE CAPACITAÇÃO”.

➡️ CURSO DE MANICURE:

Inscrições pelo site: https://forms.gle/v8BwyQgCizXnYZXH9

Ou no Centro de Capacitação (Avenida Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo)

➡️ CURSO DE CULINÁRIA:

Inscrições pelo site: https://forms.gle/NeAH7pHye9CdhZ6z8

Ou no Centro de Capacitação (Avenida Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo)

➡️ CURSO DE CABELEIREIRO(A):

Inscrições pelo site: https://forms.gle/zqU2Pma1UEqWPYU2A

Ou no Centro de Capacitação (Avenida Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo)

➡️ CURSO DE EXTENSÃO DE CÍLIOS:

Inscrições pelo site: https://forms.gle/sjJWgXWBzy9yac5g7

Ou no Centro de Capacitação (Avenida Massaichi Kakihara, 721, Vila São Paulo)

Lembrando que no dia 03 de fevereiro vamos inaugurar em Capão Bonito um Equipamento Público voltado exclusivamente a capacitação.

O “Centro de Capacitação”, será coordenado em conjunto da Prefeitura, Fundo Social de Solidariedade e Casa do Empreendedor.