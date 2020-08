Inscrição para Frente de Trabalho será de 17 a 21 de agosto

Os selecionados irão trabalhar nos órgãos da Prefeitura.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Governo de São Paulo, realizará de 17 a 21 de agosto as inscrições para a Frente de Trabalho. Trata-se do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD) do Estado, o qual tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado por mais três.

Os interessados pelas vagas devem estar em situação de desemprego há 1 (um) ano ou mais, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente, além de residir no Estado de São Paulo no mínimo há dois anos. Determinados grupos terão prioridade no processo de seleção: aqueles com maiores encargos familiares, mulheres chefes de família, pessoas de mais idade ou maior tempo de desemprego.

As inscrições serão realizadas de 17 a 21 de agosto, das 09h às 11h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada à Rua Antonio Moulatlet, nº 23, Distrito Industrial. Os candidatos deverão comparecer pessoalmente munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

A seleção será feita pelo Governo do Estado de São Paulo e os selecionados receberão bolsa auxílio no valor de R$ 210 e cesta básica de R$ 86.