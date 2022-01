Itapeva terá 80 novas vagas com auxílio de R$ 540 por mês

A Prefeitura de Itapeva renovou a parceria com o Governo do Estado de São Paulo, o que vai permitir a abertura de 80 vagas para o Programa Bolsa Trabalho. O objetivo do Bolsa Trabalho é gerar renda, qualificação e acesso ao mercado de trabalho, com prioridade para a população desempregada, principalmente mulheres. Os bolsistas selecionados vão prestar serviços em órgãos municipais por cinco meses, com carga horária de quatro horas diárias, cinco dias por semana, recebendo um auxílio de R$ 540,00 por mês. Além disso, deverão fazer um curso de qualificação.

➡️ Inscrições

As inscrições devem ser feitas de 25 de janeiro a 7 de fevereiro de 2021 pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br

➡️ Apoio

Outras informações referentes a inscrição para o Bolsa Trabalho podem ser obtidas nos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) e no Espaço Cidadão, à Rua Lucas de Camargo, das 09h às 17h.

➡️ Critérios

Podem se inscrever moradores de Itapeva, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$550,00 por pessoa.

➡️ Seleção

Os participantes do programa serão selecionados por meio de análise do questionário respondido no momento da inscrição. Mulheres arrimos de família são parte do grupo prioritário do programa. Também serão levados em conta encargos familiares, tempo de desemprego e idade.

➡️ Qualificação

Os participantes deverão fazer um dos seis cursos profissionalizantes pela internet da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) que terão carga horária de 80 horas.

➡️ Opções

– Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

– Gestão Administrativa

– Gestão de Pessoas

– Organização de Eventos

– Rotinas e Serviços Administrativos

– Secretariado e Recepção