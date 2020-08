Iniciada a construção do Calçadão Dr. Espiridião Lucio Martins

Teve início na última semana, a construção do Calçadão Dr. Espiridião Lucio Martins, que deverá melhorar o fluxo de pedestres no entorno do Complexo de Saúde, que hoje abriga o AME, a Santa Casa, a UPA, o Centro Dia, o Centro de Saúde 1 e clínicas particulares.

A previsão para o término da obra é de 4 a 6 meses e tem como principal finalidade promover a acessibilidade e melhorar o fluxo dos pedestres que hoje é bastante alto naquela localidade, concentrando pessoas do município e de toda a região, que buscam tratamento médico.

O trecho que está sendo executado inicialmente contempla o quarteirão da Escola Cel. Acácio Piedade com a execução de lombo-faixa em cada parte da Avenida e uma rampa no talude, que interligará os Calçadões, dando acesso da Santa Casa até a Praça Anchieta.

A Secretaria de Obras ainda está com um cronograma de obras de acessibilidade e melhorias no fluxo de pedestres das Ruas Capão Bonito, Sinhô de Camargo e Mário Prandini, da Avenida Paulina de Morais, do Calçadão Dr. Pinheiro e da Praça Anchieta.

Estas melhorias estão sendo possíveis através de um convênio realizado com o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) no valor de R$ 811.322,00 e contrapartida da Prefeitura de Itapeva no valor de R$ 13.982,29.

Além deste Calçadão, outros dois também serão construídos. O primeiro trará melhorias no fluxo de pedestre nos arredores da Casas Bahia e faz parte deste convênio com o Detran. O outro será no entorno da Igreja Nossa Senhora Aparecida e será realizado com recursos próprios.