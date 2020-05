Indivíduos são detidos com drogas e liberados na delegacia

Na tarde deste sábado (23), a equipe tática da Guarda Municipal, ROMU – Ronda Ostensiva Municipal realizava patrulhamento pela Vila Dom Bosco, quando se deparou com um homem entregando algo a outra pessoa, sendo que ambos se evadiram ao perceberem presença da viatura .

Sendo que logo em seguida ambos foram capturados pela equipe. Um dos autores deixou no solo quatro pedras amareladas de crack e um micro tubo contendo líquido aparentando ser cocaína, ele localizado dentro de uma residência após a fuga e tinha no bolso a quantia de R$5,00, na residência a proprietária autorizou a entrada da equipe, lá localizaram a quantia de R$504,00 que possivelmente foi o autor que escondeu, pois a proprietária da casa desconhecia a origem do dinheiro.

O segundo capturado estava de posse de 12 devcrack e confessou ter adquirido do primeiro autor.

Dada voz de prisão aos indivíduos e os conduzidos até a presença da Autoridade Policial, que determinou o registro da ocorrência de Tráfico de entorpecentes, apreendendo os valores e os entorpecentes, liberando os autores após serem ouvidos.