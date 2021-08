Indivíduo é preso traficando próximo a escola de Itapeva

Nesta segunda-feira (23), policiais em deslocamento a escola José Vasques Ferrari, avistaram dois alunos e um indivíduo que ao perceber a presença da viatura dispensou uma carteira de cigarro e tentou deixar o local sendo abordado logo em seguida.

Em revista pessoal, foi encontrado R$ 35 em dinheiro, que o indivíduo não soube explicar a procedência. Ao verificar a carteira de cigarro dispensada foram encontrados 8 eppendorfs de cocaína e ao verificar o local onde o mesmo se encontrava foi localizado mais 54 eppendorfs prontos para serem comercializados, idênticos aos encontrados na carteira de cigarro dispensada.

Diante da situação, foi dada voz de prisão e conduzido o indivíduo ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão determinou Registro de Tráfico de Drogas com agravante estabelecido no ART 40, da lei 11.343/06, por estar em perímetro escolar.

Quanto aos adolescentes foram devidamente orientados e qualificados, feito contato com as escolas e tomadas as medidas inerentes a Ronda Escolar.