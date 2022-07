A Central da Guarda Municipal de Itapeva recebeu solicitação, neste sábado (02), de que um homem havia adentrado no quintal da residência da solicitante. No local, os GCMs foram informados por um cidadão que viu o rapaz pulando o muro com vários objetos metálicos, mas não viu para qual lado ele foi. Foi então feito um patrulhamento com vistas aos “Ferro Velho” das proximidades, logrando êxito na localização do autor em um bairro vizinho carregando os objetos. Entrado em contato com a solicitante, ela reconheceu os objetos de sua residência e o autor. Os GCMS deram voz de prisão ao autor e o apresentaram para a autoridade competente pelo Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão por Furto Qualificado Mediante Escalada, ficando o indivíduo preso à disposição da Justiça.