A equipe ROMU Rondas Ostensivas Municipal da Guarda Civil Municipal de Itapeva, foi acionada na noite de segunda-feira (07), por um cidadão que havia sido vítima de furto. A equipe realizava ponto de estacionamento pela Praça Sinharinha Pimentel, no momento da solicitação, a vítima contou a Equipe que o autor do furto havia acabado de passar pela referida praça. Sendo assim, prontamente os policiais da GCM se empenharam em localizar o suspeito autor do delito, o qual foi localizado a poucos metros adiante, também foram localizados os objetos subtraídos.

Em seguida, surgiu uma segunda vítima que reside na casa da frente da primeira vitima, mencionando que também teve objetos furtados de sua lavanderia. Diante dos fatos, os Policiais da GCM convictos da ação delituosa, deram voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido juntamente com os objetos e as vítimas até a presença da autoridade de Polícia Judiciaria no Plantão Policial. A autoridade apreciou os fatos e após formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, apreensão de todos os objetos. Posteriormente os objetos foram restituídos aos seus proprietários. O suspeito foi recolhido a carceragem local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.