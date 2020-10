Indivíduo é detido por passar nota falsa em comércio

Apesar de ser pego em flagrante, no Plantão Policial a delegada decidiu liberar o indivíduo.

Na noite desta segunda-feira (26), um indivíduo foi preso pela Polícia Militar ao tentar passar uma nota falsa de R$ 200 em um estabelecimento comercial no Jardim Maringá.

De acordo com o comerciante que percebeu que o dinheiro era falso, o suspeito teria tentado trocar a nota de R$ 200 comprando um pacote de arroz.

Questionado a respeito da nota, o indivíduo confirmou que a nota era falsa e que havia adquirida a mesma em São Paulo com o dinheiro do Auxílio Emergencial e que há alguns dias veio para Itapeva para repassar as notas no comércio local e nas cidades vizinhas.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão em flagrante e conduziram o indivíduo para o Plantão Policial onde a delegada Janaína Jacolina liberou o suspeito é determinou apenas a apreensão das notas em poder do homem e de um celular. Foi elaborado boletim de ocorrência de Averiguação de Moeda Falsa.

Nas rede sociais o comerciante desabafou sobre a situação e criticou a soltura do suspeito. Na semana passada a mãe da criança que foi atacada por um homem que também foi liberado pela mesma delegada também criticou a atitude da autoridade policial.