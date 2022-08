O vereador Saulo Leiteiro fez uma indicação para a instalação de uma academia ao ar livre no Parque Vista Alegre, em uma área que muitos ainda conhecem como Vila Aparecida.

O ponto exato é junto a uma pequena ponte que faz ligação com a Vila Bom Jesus,m. A ideia inicial era colocar equipamentos ao ar livre, porém ao visitar o local junto com representantes do Poder Executivo, Saulo contou que surgiu a ideia de construir uma praça no local.

De acordo com o vereador, serão três pontos na região que receberão o kit de equipamentos de academia ao ar livre, além do ponto no Parque Vista Alegre, o Jardim Santa Marina também será contemplado com equipamentos que devem ser instalados próximos ao PSF do bairro, que fica ao lado do hospital da Unimed, onde deve auxiliar um projeto da senhora Maria Tereza, denominado Projeto Caminhar que vem cooperando para o tratamento de idosos quanto a hipertensão.

Outro local que deve receber os equipamentos é a Praça Tito Livio Cerione, que de acordo com Saulo, já se estuda transformar o local em uma nova Praça de Eventos para que a população da região não precise deslocar-se em uma distância grande para fazer seu exercício ou ter seu momento de lazer.