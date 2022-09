A comemoração do bicentenário da Independência do Brasil aconteceu no Ginásio da CCE. A população lotou as arquibancadas e apreciou belíssimas apresentações da Lira Itapevense e dos alunos e alunas das EMEIS (Escolas Municipais de Educação Infantil), que deram um show. Estiveram presentes a GCMI (Guarda Civil Municipal de Itapeva), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de secretários municipais, prefeito e primeira-dama.