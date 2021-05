Incêndio próximo a rodovia requer atenção dos motoristas

Na manhã deste sábado (01), mais uma ocorrência de fogo em mata foi registrada em Itapeva.

Desta vez o local atingido pelas chamas foi o terreno junto ao Parque Pilão D’Água. Pelo local, as margens da Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, a principal preocupação era quanto a fumaça que tomava conta da pista nos dois sentidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR-SPVias, concessionária que administra a rodovia estiveram no local para combater as chamas e sinalizar o perímetro de maior intensidade da fumaça.

As autoridades alertam que os motoristas ao depararem com incêndio ao lado da rodovia redobrem a atenção e transitem em velocidade baixa para evitar acidentes.