Nos últimos três dias, a população do Alto da Brancal viveu momentos de tensão ao ver uma grande área de mata próximo ao bairro ser tomada pelo fogo.

Segundo informações de populares do bairro, um incêndio que iniciou-se no domingo (24), acabou tomando proporções preocupantes. Ao perceberem a gravidade, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para combater o incêndio.

Apesar dos esforços dos bombeiros, os moradores foram dormir ainda com a visão do fogo consumindo a mata, e já na segunda (25), além dos bombeiros, populares das proximidades do Alto da Brancal se uniram para ajudar a conter as chamas, com o medo de que houvesse danos ainda maiores devido ao incêndio. Ainda na segunda-feira, a fumaça do incêndio chegou a área urbana de Itapeva.

A luta pela extinção do incêndio deu resultado e o fogo foi contido em sua maioria, porém na terça-feira (26), ainda era possível localizar focos de pequenos incêndios, que eram neutralizados por moradores, que ficaram em alerta depois do ocorrido.

A situação gerou revolta de muitos munícipes do bairro que pediram para que as pessoas estejam mais atentas e responsáveis. Apesar de não haver ainda informações de como o fogo iniciou-se, acredita-se que foi causado por ação humana.