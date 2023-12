Um incêndio em uma residência na manhã deste sábado (02), mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal.

O incêndio foi registrado em uma casa abandonada na Rua Prefeito Felipe Marinho. O local já foi motivo de matéria publicada pelo próprio Jornal Ita News, onde moradores pediam uma ação do Poder Executivo.

Na época, os vizinhos reclamavam que o local estava servindo de abrigo para consumo de drogas e alertavam para o perigo que as crianças da escola Acácio Piedade estavam correndo devido a quantidade de usuários utilizando o local.

Na ocorrência desta manhã, os vizinhos do local reclamaram da inércia do poder público em tomar uma atitude quanto ao problema que já vinha sendo alertado pelos moradores, os quais disseram ainda que acreditam que assim que os bombeiros se retirarem do local, usuários de drogas retornaram para a casa abandonada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros os danos foram apenas materiais e ninguém se feriu.

Muitas pessoas acabaram se assustando ao ver a fumaça do incêndio, pois de determinado ângulo parecia que o incêndio era no Lar Vicentino.

➡️ matéria da época: https://www.jornalitanews.com.br/noticia/casa-abandonada-proxima-a-escola-pais-de-alunos-e-vizinhos-do-local-apreensivos/