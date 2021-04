Incêndio é registrado em fábrica no Jardim Maringá

Um incêndio foi registrado na noite desta terça-feira (13), nas dependências de uma fábrica de café, em Itapeva.

De acordo com policiais militares, uma equipe realizava patrulhamento pelo local quando avistou as chamas que ultrapassavam o muro da empresa. Diante da situação acionaram o Corpo de Bombeiros e realizaram o isolamento da área.

Com a chegada dos bombeiros o fogo foi controlado. Segundo os brigadistas, no local havia vários materiais que incendeiam com facilidade e por isso as chamas foram grandes.

Apesar do susto, não houve feridos na ocorrência.