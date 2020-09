Incêndio de grandes proporções é registrado no Bairro da Várzea

Na tarde de sábado (19), um incêndio de grandes proporções foi registrado no Bairro da Várzea, em Itapeva.

O fogo consumiu uma grande área de mata e deu trabalho as equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também a funcionários da Prefeitura e vizinhos da área atingida, que também auxiliaram no combate às chamas.

De acordo com populares, a ação eficiente das equipes foi fundamental para que o estrago causado pelo incêndio não fosse maior.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.