Incêndio coloca em risco ecossistema do Cânion Pirituba

Um incêndio tomou conta da região do Cânion Pirituba desde o dia 24 e causou preocupação dos defensores do meio ambiente devido a dimensão dos estragos causados até esta terça-feira (27).

A brigada de incêndio da empresa que administra a área e o Corpo de Bombeiros de Itapeva conseguiram dominar a maior parte do incêndio. Porém, de acordo com a Polícia Militar Ambiental que também está monitorando a situação, havia ainda focos de incêndio em áreas de difícil acesso, e necessitou de um esforço maior dos homens que combateram as chamas, mas conseguiram deter todos os focos existentes.

Um dos pontos turísticos mais conhecido do local, a cachoeira do Palmito Mole também foi atingido pelo fogo.

A região contém uma área rica em espécie da fauna e da flora, e por algum tempo foi levantada a bandeira para transformar o local em um parque estadual. Entretanto, houve pouca ação de apoio do poder público o que acabou gerando pessimismo dos que acreditavam na criação do parque. Acredita-se que a perda ambiental causada é grande e com isso põe em risco ecossistema local.

A Polícia Militar Ambiental conta que está averiguando a situação e em conversa com biólogos e ativistas do meio ambiente, eles suspeitam que o fogo pode ter iniciado por conta de irresponsabilidade de alguém que possa ter pousado na mata ou até mesmo feito um churrasco no local, mas outras hipóteses também são consideradas e pedem ajuda da população para denunciar o possível autor do crime ambiental.