Inaugurada Unidade Básica de Saúde do Residencial Morada do Bosque

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito Mário Tassinari inaugurou a UBS do Residencial Morada do Bosque.

O bairro que conta com mais de 5 mil pessoas e de acordo com a Associação de Moradores do local no projeto inicial não havia a programação de uma unidade de saúde e diante disso com apoio de alguns vereadores conseguiram reivindicar e ser atendido.

Já o prefeito Tassinari falou sobre a nova obra e questionou o sistema de agendamento de consultas dizendo que o atendimento deveria ser no momento em que a pessoa necessita de atendimento e não aguardar vaga.