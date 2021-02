Igrejas católicas de Itapeva estão com suas atividades parcialmente suspensas até 8 de março

Em razão do elevado número de contágios da Covid-19 em Itapeva e falta de leitos na Santa Casa (que está com 100% da UTI comprometida há 7 dias), até 08/03 as igrejas católicas na cidade estarão com todas as atividades semanais como terço, encontros e via sacra suspensas e apenas realizarão missas nas 04 matrizes de suas paróquias: Catedral de Sant’Ana (Centro), N. Sra. aparecida (Vila Aparecida), São Roque (Jardim Maringá) e N. Sra. Piedade (Vila Nova). As atividades nas comunidades só retornarão após 08/03 caso haja diminuição na curva de casos e da taxa de ocupação de leitos.