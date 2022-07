Na noite de segunda-feira (04) aconteceram as partidas da rodada final da Copa Gospel de Futsal, no Ginásio CCE. Na ocasião, a Igreja Batista Nova Aliança enfrentou a Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma partida pela decisão da categoria Veterano. O confronto acabou em 6 a 2 para a Igreja Adventista. O segundo jogo foi a final da Categoria Livre entre a Igreja Batista Nova Aliança e a Igreja Paz e Vida Church. A partida terminou em 6 a 1 para a Igreja Batista.

O prefeito, Mario Tassinari, acompanhou todos os momentos das partidas finais da Copa Gospel de Futsal e fez questão de entregar as premiações aos atletas vitoriosos. Na solenidade de encerramento, o prefeito agradeceu a participação de todos. “A Copa Gospel estimula a prática esportiva e ao mesmo tempo promove a integração entre os frequentadores das igrejas da cidade. Todos os organizadores e atletas estão de parabéns pela dedicação”, parabenizou o prefeito.