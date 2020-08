Igreja Católica realiza missa campal no Bairro do Pacova

Aconteceu no ultimo dia, 05 de agosto, aconteceu uma missa campal em honra Nossa Senhora das Neves, no Bairro do Pacova.

A comunidade se reuniu para celebrar a sua padroeira depois de quase cinco meses sem celebração e missa presencial, teve a participação de várias comunidades da nossa paroquia.

No final da celebração a comunidade fez uma homenagem e coroou a sua padroeira, e também homenagearam o Padre Aparecido Rubin pelo dia da vocação sacerdotal, lendo uma mensagem e entregando um presente a ele.

O canto e a liturgia ficaram por conta da comunidade Nossa Senhora das Neves e presidindo a Santa Eucaristia o padre Aparecido Rubin.