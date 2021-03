Igreja Assembleia de Deus Madureira intercede pelos pacientes da Santa Casa de Itapeva

Presidida pelo Pastor Daniel Arantes, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Itapeva, através de alguns dirigentes e membros de suas congregações tomou a iniciativa e “abraçou” a Santa Casa de Misericórdia da cidade em um clamor a Deus para recuperação das pessoas ali internadas.

“Diante da pandemia de Covid-19 que assola todo o mundo, fizemos um abraço simbólico clamando a Deus por cura e o restabelecimento da saúde dos pacientes, força e vigor! Clamamos também pela vida dos profissionais de saúde que estão diariamente na linha de frente para combater esse vírus Covid19, e foi lindo a agir de Deus!”, disse o Pastor Daniel.

“Gostaria de agradecer todos os irmãos presentes e os demais irmãos de outros ministérios que estiveram conosco nesta intercessão para essas vidas, Vamos ser a verdadeira Igreja que é luz e sal da terra. Foi forte a presença do Senhor neste lugar, aonde eu creio no milagre. Deus abençoe de coração a todos por me ajudar neste propósito”, enfatizou o Pastor Rogério de Madureira.