Um aplicativo de corrida que chegou para ficar, esse é o IGO que vem ganhando cada vez mais clientes e conta com um grande suporte de motoristas para dar o melhor atendimento e agilidades a seus clientes.

Em Itapeva, o IGO ganhou a preferência da população e vem crescendo a cada dia, e para retribuir essa fidelidade da população, um dos criadores do aplicativo anunciou uma promoção exclusiva ao passageiros e leitores do Jornal Ita News. Além disso, Flavio contou sobre a história de como surgiu, as vantagens e onde você pode contar com o IGO. Confira:

IN- Gostaria de saber um pouco sobre a história do IGO.Quem criou e quando?

Flavio- O IGO foi criado por dois amigos, Eu (Flavio) e oLeonardo. Nós nos conhecemos na empresa em que trabalhávamos, e em pouco tempo desenvolvemos uma grande amizade, que permaneceu mesmo depois de eu ter saído da empresa. Sempre em contato, desejávamos poder criar um negócio em parceria.

As coisas começaram a tomar uma direção em 2018, quando eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Em pouco tempo, percebi as dificuldades da profissão, e relatei isso ao Leonardo. Juntos, decidimos investir neste ramo, e em novembro de 2019, criamos o IGO MOBILIDADE URBANA. Uma empresa de transporte por aplicativo 100% Brasileira.

IN- Por que foi criado?

Flavio- O IGO foi criado com intuito de ser um diferencial no mercado de transporte por aplicativos, com o compromisso de oferecer um serviço de qualidade ao passageiro, e estabelecer uma parceria justa com o motorista. Por meio de tarifas dinâmicas, trabalhamos para criar um equilíbrio entre as necessidades do passageiro e o retorno satisfatório aos motoristas.

IN-Em quais cidades o IGO está presente?

Flavio- O IGO surgiu na cidade de Ibiúna, e em seguida se expandiu para as cidades da região de Itapetininga, abrangendo Taquarituba, Avaré, Itaí, Cerqueira César e Piraju. Mais recentemente iniciamos as atividades também em São Roque, cidade vizinha de Ibiúna.

E agora chegamos em Itapeva para ficar!

Contamos com mais de 500 motoristas ativos e mais de 25 mil passageiros cadastrados.

IN- O IGO pretende iniciar as atividades em mais cidades da região?

Flavio- Sim, esse é um processo natural, em breve teremos motoristas cadastrados em todas as cidades da região. O IGO vai e leva essa oportunidade a todos. Aos motoristas de ter uma renda bacana, além da comodidade aos passageiros, que passam a ter mais uma opção de transporte na palma da mão. Tudo com a praticidade do aplicativo. Na verdade praticidade e segurança.

IN- Quais as vantagens de utilizar o IGO?

Flavio- Além de ter um valor muito acessível, todas as nossas viagens são monitoradas e possuem seguro, para oferecer maior segurança e confiabilidade aos nossos clientes.

Temos o sistema de monitoramento de Ponta a ponta, ou seja, a partir do momento em que o motorista aceita a corrida a já passa a ser tudo monitorado, inclusive as conversas via chat do aplicativo. É tudo muito seguro!

IN- Muita gente tem um certo receio por achar complicado baixar o aplicativo, explica como é esse processo. Desde baixar o aplicativo até chamar um carro.

Flavio- É tudo muito simples, basta ir a loja de aplicativos do seu celular (Play Store ou Apple Store), pesquisar por IGO MOBILIDADE, baixar o aplicativo, fazer o cadastro que é bem simples e pronto, você já pode chamar seu carro. Logo na tela inicial você pode visualizar a quantidade de carros disponíveis. Você insere os endereços de embarque e destino, escolhe a forma de pagamento desejada e confirma seu pedido. Após o aceite do motorista, você pode acompanhar seu deslocamento e falar com ele através do nosso chat. Super rápido e sem complicação!!

IN- O IGO aceita somente pagamento em dinheiro?

Flavio- Não. Acompanhamos as tendências de mercado e hoje nossos clientes podem pagar as corridas em Dinheiro, Pix, Cartão de Débito na hora com o motorista ou ainda cadastrar o cartão de crédito uma única vez e depois é só chamar com os dados previamente cadastrados. É tudo muito simples e seguro. Na verdade o transporte por aplicativo é a tendência Mundial!

IN- Agora me fala uma coisa, pra quem quer se cadastrar e ser um motorista parceiro do IGO, qual é o procedimento?

Flavio- Embora seja um processo criterioso e muito seguro, não deixa de ser simples. O interessado vai baixar o aplicativo IGO MOBILIDADE MOTORISTA, preencher os dados e aguardar contato do pessoal do Suporte, que fará as devidas verificações de segurança necessárias em relação ao cadastro.

Quanto aos pré-requisitos: Idade mínima de 21 anos, carro com no máximo 10 anos, ou seja, 2012 acima, preferencialmente completo e o motorista precisa ter o EAR na habilitação.

E olha… Da pra fazer bons ganhos no Aplicativo hein!

Temos as menores Taxas do mercado, suporte 24 horas e contato direto com os donos do aplicativo, o que nos dá mais segurança em nosso dia a dia.

Pessoal do IGO está sempre lançando campanhas para incentivar os motoristas, e olha que os prêmios são bons hein.

Pra mais informações é só chamar nosso suporte via WhatsApp: 15-99855-9156.

Então veja só que bacana, você pode se cadastrar e trabalhar no aplicativo como profissão mesmo ou até mesmo como complemento de renda. O bom do Aplicativo é isso, flexibilidade total nos horários com boas possibilidades de ganhos! Olha a oportunidade batendo a sua porta aí gente!

Gente! Vem pro IGO! Seja como passageiro, seja como motorista, uma coisa é Fato! O IGO está chegando pra ficar em Itapeva!

Em resumo, somos uma empresa séria, que se preocupa com seus motoristas. Uma vez que estejam motivados e satisfeitos com seu trabalho, oferecerão um serviço com excelência aos passageiros.

IN- Para terminar, tem uma promoção especial para Itapeva?

Flavio- Claro! O passageiro que colocar o cupom ITANEWS15, assim, maiúsculo e sem espaço ganha 15% de desconto em uma corrida que fizer, então aproveitem!