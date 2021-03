Idosos entre 60 e 68 anos podem se inscrever para receber vacina contra a Covid

A dose é possível quando não há procura suficiente no dia pela faixa etária contemplada.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva orienta que pessoas de 60 a 68 anos podem se inscrever por meio de CONTATO TELEFÔNICO na Unidade de Saúde de seu bairro e na Unidade de Saúde Polo de sua referência com a finalidade de cadastro para vacina de Covid em frascos multidose quando não há procura pela faixa etária contemplada.

O frasco multidose possui validade de horário após abertura, por esta razão as doses precisam ser aplicadas de imediato, assim cada Unidade de Saúde faz contato com os cadastrados conforme disponibilidade da vacina.

Observação: o favorecimento de pessoas, pulando a ordem da lista configura como crime administrativo e se comprovado tal ato, os responsáveis pela Unidade de Saúde serão penalizados.