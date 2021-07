Idosos e PCDs devem fazer a retirada do cartão no Demutran para garantir a gratuidade de Zona Azul

Idosos e PCDs devem fazer a retirada do cartão no Demutran para garantir a gratuidade de Zona Azul

A Prefeitura de Itapeva decretou desde o dia 16 de julho a gratuidade de Zona Azul para os Idosos e Pessoas com Deficiência – PCDs. Para fazer uso do benefício o cidadão deve possuir previamente o cartão de estacionamento para idoso ou PNEs e comparecer à sede do Demutran de Itapeva para a retirada do Cartão de Rotatividade da Zona Azul.

O condutor deve estacionar seu veículo em uma vaga específica de idoso ou deficiente, colocar o cartão correspondente em um local visível do painel e ao lado o Cartão de Rotatividade da Zona Azul deve estar devidamente preenchido. Os dois cartões devem ser usados simultaneamente (ao mesmo tempo). A gratuidade do estacionamento é garantida por um período máximo de duas horas por dia, com isso garantindo a rotatividade destas vagas para que todos tenham o direito de uso.

O DEMUTRAN de Itapeva está localizado na Rua Paulo Petzold, n° 453 – Parque São Jorge, ao lado do prédio da ADESAI. O horário de atendimento é das 08h às 11h30 e da 13h30 às 17h.