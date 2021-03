Idosos de 72 a 74 anos serão vacinados neste sábado, dia 20 de março

Neste sábado, dia 20 de março, Itapeva dará continuidade na aplicação da 1ª dose de vacinação contra a Covid-19 direcionada aos idosos de 72 e 74 anos. A imunização voltará nos quatro polos distribuídos na cidade, das 9h às 16h. Ressalta-se que os idosos acima de 75 anos que ainda não foram imunizados, também podem receber a dose neste dia. A Secretaria Municipal de Saúde também irá vacinar por drive thru os idosos com dificuldade de locomoção em dois polos, direto na Secretaria ou na Praça da Vila Aparecida. Lembrando que neste caso, serão vacinados os idosos somente nos veículos.

É necessário comparecer com um documento com foto e comprovante de endereço. Não precisa de agendamento prévio.

Para os idosos impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.

Desta vez, as vacinas foram divididas por ordem alfabética, nos quatro polos de vacinação do município.

Nomes com iniciais de A a E deverão procurar o Polo do Jardim Maringá;

Nomes com iniciais de F a J deverão procurar o Parque São Jorge:

Nomes com iniciais de K a P deverão procurar o CS1 (Postão);

Nomes com iniciais de Q a Z deverão procurar a Vila Aparecida.