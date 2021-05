Idosos a partir de 60 anos são incluídos na Vacinação contra a Gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, teve início no dia 12 de abril e vai até 9 de julho. Excepcionalmente neste ano, idosos não foram os primeiros a serem imunizados para evitar conflito com o calendário de vacinação contra a Covid-19, mas estão sendo incluídos a partir desta terça-feira, 11 de maio.

A Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe. A recomendação é que haja um intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das duas vacinas.

Para evitar aglomerações nos postos de saúde e cruzamento entre os públicos-alvo da vacina contra a gripe e contra o coronavírus, foram feitas adaptações na ordem dos grupos prioritários a serem vacinados. Estão sendo vacinadas as gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos e trabalhadores da saúde. Agora é a vez dos idosos a partir de 60 anos. Conforme a disponibilidade de doses, serão incluídos os professores e os demais grupos.

Todos os postos de saúde de Itapeva possuem a dose da vacina e a vacinação tem início às 8h e término às 16h30.

Para a imunização, as pessoas devem levar a carteira de vacina, carteira de gestante, cartão SUS e comprovante de vinculação com serviços de saúde. Vacine já!