Na tarde de sábado (21), um idoso de aproximadamente 70 anos foi morto na Vila Cruzeiro, em Itaberá, depois que os suspeitos do crime invadiram sua casa para roubar um botijão de gás.

De acordo com as autoridades, a Polícia Militar foi avisada através de denúncias anônimas de que um idoso teria sido morto dentro de sua própria residência e ao deslocar-se para o local os policiais acabaram constatando a veracidade dos fatos. Ainda segundo relato dos policiais, ao chegarem na casa da vítima, encontraram a porta aberta e lá dentro o corpo do idoso envolto em um cobertor.

Logo em seguida, os policiais civis do município também compareceram no local e conseguiram levantar o nome de um dos suspeitos, que segundo testemunhas estaria falando pelo bairro que tinha matado um “senhorzinho”. Diante disto, os policiais civis usaram um carro descaracterizado para chegar até o suspeito que ao ser abordado confirmou que esteve na casa da vítima, mas que o autor do homicídio seria um colega que estava junto com ele. O indivíduo contou ainda que o idoso foi morto no momento em que roubavam um botijão de gás e que foi usado um travesseiro para sufocar a vítima.

Ao receber voz de prisão, o indivíduo indicou onde estaria o outro envolvido no crime. Os policiais civis e militares então foram atrás do segundo suspeito e o encontraram em sua residência. No primeiro momento o sujeito negou qualquer envolvimento no caso, mas depois confessou estar na cena do crime, porém afirmou que o autor do homicídio seria o seu colega já detido, informando ainda onde estaria o botijão roubado.

Em nova diligência os policiais civis localizaram o receptador do botijão que afirmou ter comprado o objeto por cinquenta reais dos indivíduos detidos.

Diante do exposto, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Itapeva, onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante dos indiciados por latrocínio.

A população de Itaberá se mostrou perplexa com o crime e também elogiou o trabalho eficiente da Polícia Civil e Militar que em pouco tempo conseguiram prender os envolvidos no crime.