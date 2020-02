Idosa morre em acidente com viatura da PM

Na madrugada desta segunda-feira, dia 24, uma viatura policial capotou na Rodovia Faustino Daniel da Silva, que liga Itapeva à Caputera.

As primeiras informações são de que o carro seguia sentido Guarizinho, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando. Uma idosa estava no veículo com mais dois policiais.

Bombeiros e socorristas do Samu e da concessionária local socorreram as vítimas, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As outras duas pessoas foram socorridas e seguem em atendimento.

De acordo com informações, a idosa teria recebido a ligação de um falso sequestro. No percurso de busca à possível vítima, os policiais resgataram ela, mas no retorno, sofreram o acidente.

Mais informações a qualquer momento.