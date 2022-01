IBGE prorroga as inscrições para o censo 2022

Só em Itapeva são 81 vagas para Recenseador, 07 para Agente Censitário Supervisor e 01 para Agente Censitário Municipal, com remuneração até R$ 2.100.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE prorrogou as inscrições dos processos seletivos para vagas temporárias para o Censo 2022.

As inscrições inicialmente foram feitas de 15 a 29 de dezembro, porém foram prorrogadas para todos os cargos e agora poderão ser realizadas até as 16h de 21 de janeiro de 2022 pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

De acordo com os organizadores a prorrogação se deu para que todos que tenham interesse possam se inscrever, uma vez que as inscrições foram abertas em um período de fim de ano, onde muitos estão viajando, além disso, também atende as pessoas que estavam trabalhando de forma temporária e acabaram dispensadas.

Para Itapeva são 81 vagas para a função de Recenseador: remuneração de acordo com a produção; taxa de inscrição de R$ 57,50;

07 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700; taxa de inscrição de R$ 60,50;

01 vaga para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100; taxa de inscrição de R$ 60,50.

Na região os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí também estão com vagas disponíveis.