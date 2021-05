Nesta segunda-feira, dia 24, a Santa Casa de Itapeva divulgou em seu boletim 6 altas de itapevenses confirmados para Coronavírus.

Mesmo com as saídas, o hospital segue com 48 pacientes em tratamento, sendo 11 suspeitos e 37 positivos, além de 8 que aguardam vaga no Pronto Socorro.

Com estes números, a Ala Covid segue 100% utilizada tanto na UTI quanto na Enfermaria.