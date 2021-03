Horários de ônibus sofrem alterações e itinerários diminuem em 50%

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e do Departamento de Transporte Público, anuncia a diminuição dos horários de ônibus a partir desta sexta-feira, dia 12.

Nos dias 12, 13 e 14, o itinerário será o correspondente da tabela ao dia de domingo, sendo mais restrito o número de carros percorrendo a cidade e zona rural.

Já a partir de segunda-feira, dia 15, o itinerário volta ao normal, porém reduzido em quase 50% da sua escala atual.

A medida foi necessária neste momento de pandemia em que a fase vermelha do Plano São Paulo está ainda mais restrita.

“Neste período de isolamento social, tendo em vista que o funcionamento do comércio foi quase que proibido, estamos respeitando a fase vermelha do Governo do Estado de São Paulo e colocando em prática às ações de prevenção ao Covid-19. Para evitar aglomerações e atendendo a inúmeros itapevenses, decidimos restringir o transporte urbano”, disse o diretor de transportes Paulo Cesar dos Santos.

Confira os novos horários: