Homicídio é registrado no Itapeva F

Na noite deste sábado (14), por volta das 22h, um homicídio foi registrado no Itapeva F.

De acordo com as informações, a vítima que não teve a identidade revelada, tinha acabado de chegar em um churrasco em uma casa na Rua Orlando Ney Valcazara e logo em seguida chegou um outro indivíduo e o esfaqueou.

Testemunhas contaram que o autor do homicídio ao esfaquear a vítima, teria chamado o mesmo de “talarico”.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu e as pessoas presentes no local acionaram o SAMU. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, porém, o indivíduo acabou falecendo.

O autor do crime não foi identificado e até a divulgação desta matéria permanecia como fugitivo.