Na manhã deste sábado (07), os alunos solistas da Escola Municipal de Música Profº Hugo Bellesia, nas modalidades canto e coral, cordas friccionadas, instrumentos de sopro, acordeom e teclado, se apresentaram no coreto da Praça Anchieta em uma Camerata Especial de Dia das Mães, que é comemorado neste domingo (08).

Sob a coordenação artística e pedagógica do Maestro Henrique Silva, os alunos entoaram clássicos da música popular brasileira e erudita.

O evento aconteceu em uma parceria da Escola de Música Profº Hugo Bellesia com as Secretarias de Educação e de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itapeva-SP, e contou com a participação de grande público.