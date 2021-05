Homem tenta matar avó com golpes de tesoura

Na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 11 horas, pela Rua Sebastião Jacopetti, Bairro Velho em Itararé, um homem de 33 anos anos tentou matar a sua avó com golpes de tesoura.

Familiares da vítima acionaram a Polícia Militar, a GCM e o Corpo de Bombeiros. Com a chegada das viaturas o homem se escondeu no interior de uma igreja anexa a residência da vítima.

A mulher teve um corte no pescoço e ferimentos nas costas, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

Após acessarem o interior da igreja Policiais Militares estabeleceram contato com o autor que afirmava declarações suicidas. Enquanto os agentes ocuparam a atenção do agressor uma equipe da GCM com auxílio de uma escada adentrou na parte de traz do imóvel, que da acesso à residência sendo necessário cortar o cadeado para então chegarem no cômodo onde o homem estava em posse de uma faca.

O agressor foi imobilizado pelos GCM e recebeu voz de prisão e após foi apresentado para autoridade policial que ratificou a prisão em flagrante dada por Tentativa de Feminicidio, ficando assim à disposição da Justiça.