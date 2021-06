Homem resiste a prisão ao ser flagrado cometendo crime ambiental

No sábado (5), uma equipe da Polícia Militar Ambiental atendeu um denúncia de crime ambiental pelo Bairro Lageadinho, em Ribeirão Branco.

Pelo local os policiais visualizaram na varanda de uma residência, aves silvestres mantidas em cativeiro, das espécies canário da terra e sabiá barranco.

Ao perceber a que seria fiscalizado, um homem de 41 anos, irritado com a fiscalização, pegou uma gaiola para mostrar o canário da terra verdadeiro, abriu a gaiola, soltando a ave e a quebrou, com o intuito de eximir-se do ilícito penal e administrativo.

Advertido pelos policiais ambientais, o homem partiu em direção da equipe com socos e chutes, os policiais contaram que foi necessário o uso moderado da força e de algemas, para garantir a integridade física de ambas as partes.

Após conterem o infrator, os Policiais Ambientais encontraram em um paiol os seguintes objetos:

01 rifle calibre 22;

01 espingarda artesanal;

18 munições de cal.22 íntegros,

13 munições de cal.22 deflagradas,

10 cartuchos cal.28 íntegros,

04 cartuchos cal.32 íntegros,

01 cartucho cal.45 deflagrado.

02 frascos de pólvora,

05 frascos de chumbo,

01 frasco de espoleta,

01 carregador de rifle calibre 22 marca CBC,

01 armadilha (canhãozinho);

02 armadilhas para aves.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia Polícia de Itapeva, onde o indivíduo foi autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, resistência e maus tratos a animais. A Autoridade Policial Civil ratificou a voz de prisão e arbitrou uma fiança de R$ 1.100, a qual honrada pelo detido. Já na parte administrativa o homem foi multado em R$ 11 mil por maus tratos aos animais.

Compareceu no local dos fatos um profissional médico veterinário que atestou que as aves eram mantidas em condições de maus tratos e com sinais da recém captura, emitindo o competente laudo. As aves estavam aptas a soltura e foram reintroduzidas à natureza e as gaiolas destruídas.