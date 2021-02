Homem que promoveu festas clandestinas em Itapeva deve pagar multa de R$ 100 mil

Réu ficou obrigado também a pagar por respirador

Alvo de uma ação ajuizada pelo MPSP, um homem foi multado em R$ 100 mil por realizar evento clandestino durante a pandemia em Itapeva. O valor será revertido em favor do Fundo Municipal de Saúde. O réu estava impedido, por força de liminar obtida pela Promotoria de Justiça local, de promover festas com aglomeração de pessoas, mas descumpriu a determinação. Em virtude disso, além da multa, foi imposta a ele a obrigação de entregar um aparelho respirador, de uso em UTI, para o atendimento de pacientes no município, a título de indenização por danos coletivos.

Solicitada pelo promotor Lúcio Camargo de Ramos Júnior, a liminar foi deferida pelo Judiciário em setembro de 2020, mas ficou demonstrado que o réu voltou a organizar festa clandestina, em desrespeito à decisão judicial e às normas protetoras da saúde da população.

Fonte: Ministério Público.

Foto ilustrativa.