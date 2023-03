Crime foi registrado no Distrito de Campos de Holambra, onde além dos veículos a rede elétrica também foi atingida.

Na madrugada deste domingo (26), a população do Distrito de Campos de Holambra, em Paranapanema, foi surpreendida com uma cena assustadora nas ruas do distrito.

Fotos e vídeos feitos pelos moradores mostram diversos veículos em chamas e os populares do local assustados sem saber ao certo o que estava acontecendo. Ao menos três carros, uma caminhonete, um caminhão e um ônibus acabaram consumidos por um incêndio criminoso.

De acordo com a Polícia Militar apesar das cenas que assustaram a população, não houve feridos nas ocorrências.

Ao serem acionadas, equipes de segurança conseguiram combater o incêndio em dois veículos que estavam estacionados na Avenida das Posses e foram alertados por populares que outros veículos também haviam sido incendiados.

O combate às chamas nos veículos durou cerca de três horas e contou com apoio do Corpo e Bombeiros de Itaí, os veículos ficaram totalmente carbonizados.

Ainda segundo os policiais, as chamas atingiram ainda a rede elétrica do Distrito de Campos de Holambra, que ficou cerca de oito horas sem eletricidade.

Para a nossa equipe de reportagem, a Polícia informou que o suspeito de ter incendiado os veículos foi identificado e preso. O sujeito teria se descontrolado após uma briga com sua sogra.