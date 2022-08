No dia 1° de agosto, por volta das 12h45, a Central de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Itapeva recebeu solicitação dos funcionários de um mercado na Avenida Paulina de Moraes, relatando que estavam segurando um indivíduo que teria furtado mercadorias há poucos instantes. Rapidamente a viatura foi até o local onde encontrava-se o representante do mercado, o qual relatou que achou estranho o comprovante do Autor nas dependências do comércio e quando percebeu que ele saiu com um carrinho cheio de cerveja, foi certificar se ele tinha pago em algum dos caixas. Confirmado que não havia pago, foi atrás do autor que já estava atravessando a avenida, sentido Praça de Eventos, que saiu correndo, abandonando o carrinho na via, quando avistou o o funcionário do mercado atrás.

O autor confessou ter subtraído 19 caixas de cerveja da marca Heineken com a intenção de vendê-las para pagar aluguel e pensão alimentícia.

Assim sendo, foi dada voz de prisão ao autor e as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão, determinando o registro do auto de prisão em flagrante, recolhendo o autor a carceragem, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.