No último final de semana, o corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado em frente a um galpão abandonado no município de Buri (SP).

De acordo com a Guarda Civil Municipal que atendeu a ocorrência, uma equipe foi chamada por moradores por volta das 12h para atender a um incêndio na Vila Sene. Chegando ao local, a brigada de incêndio combateu as chamas e se surpreendeu ao encontrar o corpo de uma mulher completamente carbonizado.

Ao perceberem que se tratava de uma cena de crime determinaram o isolamento do local e aguardaram pela perícia. Ao realizar uma investigação preliminar os policiais chegaram a identificar a vítima como sendo Gisele Lopes de Oliveira, de 53 anos. Moradores informaram que a mulher estaria acompanhada do namorado e que, após um desentendimento, ele teria ateado fogo nela.

Devido à situação um inquérito foi aberto e foi determinado a procura do suspeito, um homem de 48 anos.

Dois dias depois do crime o suspeito pela morte de Gisele, foi preso preventivamente durante a noite de segunda-feira (10) em Buri. A Guarda Civil Municipal informou que o indivíduo foi localizado na Rua Cel Licínio, na Vila Rosa. O suspeito foi conduzido à Delegacia onde foi reconhecido por testemunhas. O delegado Dr. Willian Arantes solicitou a prisão temporária de Roberto dos Santos e abriu um inquérito para apurar o crime.

Devido a repercussão do caso e a indignação de familiares e amigos o suspeito deixou a Delegacia de Buri escoltado e foi levado à Cadeia Pública de Capão Bonito onde deve aguardar o desenrolar das investigações. Ainda não se sabe o motivo do feminicídio.

Foto: Buri Conectado.