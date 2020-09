Homem é preso por tráfico de drogas no Bairro das Pedras

Por volta das 20h30, desta quarta-feira, a equipe tática ROMU, patrulhava pelo Bairro das Pedras, zona rural de Itapeva, quando logrou êxito na prisão de um homem por tráfico de drogas. Na semana passada a GCM havia recebido denúncias de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes pelo local, mas na ocasião ninguém foi encontrado. De volta ao local, a equipe visualizou e reconheceu o indivíduo denunciado chegando de motocicleta em um bar, o qual ao perceber a viatura, jogou um objeto para dentro do quintal de uma residência. Feita a abordagem, com o indivíduo foi encontrado cédulas e moedas totalizando R$ 38,60. Em seguida conversado com proprietário da casa, pelo quintal foi localizado 1 tijolo de maconha. Indagado indiciaso alegou que iria vender a maconha para se sustentar e que sua moto era de leilão.

Diante dos fatos foi solicitado suporte de outra viatura para a condução da motocicleta. Indivíduo, entorpecente e a moto foram apresentados no plantão policial, onde a autoridade fez a apreensão e autuou em flagrante o homem, ficando preso e à disposição da Justiça.