Um homem foi preso pela Polícia Militar de Nova Campina depois de tentar fugir da abordagem por conta das drogas que portava em carro; o caso aconteceu no sábado, dia 22.

Os policiais contaram que estavam realizando patrulhamento pela área central do município quando avistaram um indivíduo já conhecido dos meios policiais em atitude suspeita e que ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir.

Os PMs realizaram o acompanhamento do veículo suspeito e perceberam o momento em que o motorista jogou uma sacola em uma matagal antes de ser abordado. Ao realizarem buscas no veículo e nos ocupantes do carro nada foi encontrado, porém ao voltarem no ponto onde a sacola foi arremessada, os policiais encontraram três tipos de entorpecentes, uma pedra bruta de crack, um papelote de maconha e dez eppendorfs de cocaína.

Diante da situação, os detidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Itapeva, onde o motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico e o menor que estava com o mesmo liberado na presença de um responsável.