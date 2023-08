Na tarde de segunda-feira (28) a Guarda Civil Municipal de Itapeva, prestou apoio à Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes DISE no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão.

De posse da ordem Judicial, os Policiais da GCM juntamente com os Policiais da DISE se deslocaram até a Vila Vitória em Itapeva e na casa alvo os Policiais localizaram uma arma de fogo tipo carabina calibre 22.

Uma rapaz morador da residência assumiu a propriedade da arma, porém não tinha autorização para ter a posse do armamento. Sendo assim, os políciais deram voz de prisão ao rapaz que foi apresentado no plantão policial e a Autoridade de Plantão ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, mantendo o rapaz preso e à disposição da Justiça.