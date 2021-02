Homem é preso por maus tratos a animais e multado em 6 mil reais

No domingo (14), um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental por Maus Tratos a animais domésticos em Itapeva.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, houve uma denúncia de que dois cães estavam sofrendo maus tratos pela Vila Camargo II. Chegando ao local, o suspeito liberou a entrada dos policiais e acompanhou a fiscalização feita pelos agentes na residência.

Ao verificar o quintal, os policiais ambientais encontraram dois cachorros presos em uma corrente curta, diretamente no pescoço dos animais, ou seja, sem coleira. Ao ser questionado sobre a situação dos animais, o homem informou que havia prendido os cães para correção, pois eles teriam retirado as roupas do varal que sua esposa acabara de lavar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao sujeito e encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado responsável ao tomar ciência dos fatos e ver os vídeos gravados pelo denunciante, que mostram agressões físicas aos cães, ratificou o flagrante. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça e será apresentado na Audiência de custódia no Fórum de Itapeva.

Na esfera administrativa, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental com base no Art. 29, “Por praticar mais tratos a animais domésticos”, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os animais foram encaminhados ao Centro de recolha de animais de Itapeva/SP e passarão por tratamento e cuidados dos profissionais do citado órgão.