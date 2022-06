No domingo, dia 26, por volta das 17h55, a Central do Monitoramento da Polícia Municipal GCM recebeu solicitação de que um homem havia subtraído o aparelho de telefone celular de um taxista no Terminal Rodoviário.

O taxista pediu ajuda aos companheiros de profissão e o homem autor do delito foi detido na Praça Furquim Pedroso (praça do Camelô) por um taxista e um funcionário do Terminal Rodoviário.

Quando a equipe da GCM chegou, o autor já estava detido. Sendo assim, foi dada voz de prisão ao sujeito, que juntamente com as demais partes foram apresentados no Plantão Policial.

A Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando o registro do auto de prisão em flagrante, o celular foi apreendido e entregue a vítima.

O autor do delito foi recolhido a carceragem local, ficando à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.