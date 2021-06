Homem é preso pela Polícia Militar após jogar água quente em esposa

No sábado (05), um homem foi preso pela Polícia Militar no Jardim Virgínia, após a agredir e jogar água quente em sua companheira.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de desentendimento, e chegando ao local, encontrou com familiares da vítima xingando o agressor. Ao entrar na residência, depararam com a mulher com queimaduras no rosto e no ombro, ainda perceberam um machucado na boca da vítima, decorrente de uma agressão do marido.

Ao ser questionada sobre o que levou a ser agredida pelo companheiro, a mulher contou que o marido chegou em casa alcoolizado e ficou bravo por não ter janta pronta e por isso acabou agredindo-a.

A Polícia Militar deu voz de prisão ao indivíduo encaminhou o mesmo para o Plantão Policial. Já a mulher foi socorrida pelo SAMU para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para receber os devidos atendimentos, porém, seus seus ferimentos não foram graves.

Na Delegacia, o homem foi fichado com base na Lei Maria da Penha e também responderá por lesão corporal. O delegado determinou a prisão em flagrante do indivíduo que permaneceu à disposição da Justiça.