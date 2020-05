Homem é preso no Jardim Bonfiglioli em operação da DISE e GCM

Na manhã desta quarta-feira (13), uma operação conjunta da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e Guarda Civil Municipal terminou com um homem preso e a apreensão de drogas e uma arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Civil, após investigações do setor responsável os policiais conseguiram uma ordem judicial para revistar uma residência no Jardim Bonfiglioli. A ação contou com o apoio da GCM de Itapeva.

Ao revistar o local os policiais encontraram maconha e uma espingarda caseira. Diante da situação um homem foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão Policial onde permaneceu a disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.