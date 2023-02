Na manhã desta terça-feira (07), um homem foi preso pela Polícia Civil de Itapeva depois que os policiais encontraram drogas e uma arma de fogo em sua casa.

De acordo com os policiais, uma investigação da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, houve uma informação de que um indivíduo do Bairro Morada do Bosque estaria comercializando drogas.

Diante das informações e com os dados do indivíduo, na manhã de hoje, policiais civis da DISE de Itapeva, juntamente com a equipe do Canil da GCM, deflagraram operação visando o cumprimento de Mandado de Busca na residência.

No local foram localizados um revolver calibre 22 com 2 munições; 1 cartucho calibre 38; 1 tablete de 547g de substância aparentando ser maconha, 91g aparentando ser crack e 42g de substância aparentando ser cocaína; 1 balança de precisão e a quantia de 735 reais.

O indivíduo foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e permanece no plantão à disposição da Justiça.