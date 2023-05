Na sexta-feira (05), por volta das 21h30, uma equipe de Policiais da GCM em patrulhamento preventivo pelas ruas da Vila Mariana, quando Equipe de ROMU, avistou um indivíduo no exato momento que estava entregando a um segundo indivíduo 2 “pinos” aparentando conter cocaína e ao avistar a viatura dispensou um maço de cigarro que ao tocar ao solo caiu do seu interior vários ependorfs aparentando ser cocaína.

De imediato, os dois indivíduos foram abordados e indagados referente ao fato, um deles informou ser usuário e teria acabado de comprar os entorpecentes do primeiro sujeito abordado. Ao realizar busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 62 em sua carteira.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzidas as partes ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento dos fatos deliberou a prisão do autor em flagrante de delito (ART. 33), ficando assim à disposição da Justiça.

🔒Apreensões:

✅ 11 eppendorfs de cocaína.

✅ 62 reais.