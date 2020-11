Homem é preso em operação contra a pedofilia em Itapeva

Na manhã desta quarta-feira (25), policiais civis de Itapeva, com o apoio dos policiais do GOE de Sorocaba, cumpriram mandado de busca em uma residência situada em Itapeva, ocasião em que um homem foi preso em flagrante pelo crime tipificado no artigo 241-B do ECA.

A diligência é parte da Operação denominada “Black Dolphin”, desencadeada para combater a prática de crime de pedofilia. Na ocasião, além da prisão em flagrante do investigado, vasto material contendo cenas de pornografia infantil foram apreendidos e encaminhados a perícia.